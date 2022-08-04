أبدت سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى ليبيا “كارولين هارندال”،خلال لقاء جمعها، صباح اليوم الخميس، وزير الداخلية المكلف “بدر الدين التومي”،استعداد بلادها للتعاون المثمر وفق المعايير الدولية بما يساهم في الارتقاء بالمستوى الأمني، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، و بحث اللقاء عدد من المواضيع من أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وملف الهجرة غير الشرعية.

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