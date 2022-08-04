المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك: – الأجسام السياسية سواء الحكوم

المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك:

– الأجسام السياسية سواء الحكومة أو الرئاسي غير قادرة على تنفيذ قرار حل التشكيلات العسكرية.

– قرارات مماثلة صدرت في وقت سابق، لكنها لم تنفذ، وبقيت نفس الأجسام بأسماء أخرى.

– عملية نزع السلاح وتسريح التشكيلات العسكرية لا يمكن أن تحل عبر قرارات بهذا الشكل وأنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتوافق داخلي ودولي، في حين أن الموقف الدولي غير موحد تجاه الأزمة الليبية.

– عملية نزع السلاح مرتبطة بأطراف دولية وتحتاج إلى توافق دولي غير موجود في الوقت الراهن ما يعني عدم إمكانية الخطوة في الوقت الراهن.

#ليبيا_24

2022-08-04 21:09:05

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