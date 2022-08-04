شدد إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة عبدالحميد المنفوخ، على ضرورة تفعيل المشا

شدد إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة عبدالحميد المنفوخ، على ضرورة تفعيل المشاريع المتوقفة، و الإسراع في إنجاز الوحدات الجديدة، وإدخالها على الشبكة، لتحسين أداء الشركة وتهيئة شركة العامة للكهرباءالمحطات لتوفير الكهرباء بشكل دائم وليس متقطعا للمواطنين في مختلف المدن الليبية حسب ماذكرت الشركة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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