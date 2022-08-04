عضو مجلس النواب سعيد مغيب: – التشكيلات العسكرية في المنطقة الغربية لا تعترف بقر

عضو مجلس النواب سعيد مغيب:

– التشكيلات العسكرية في المنطقة الغربية لا تعترف بقرارات الرئاسي أو الحكومة.

– قرار حل التشكيلات من قبل الرئاسي أو من قبل حكومة الدبيبة غير مجد، خاصة أن هذه التشكيلات تفرض وجودها بقوة السلاح، وليس بقوة القرارات من عدمها.

– القرارات يمكن الاستناد إليها في حال وجود رغبة حقيقية من المجتمع الدولي في توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما لا يتوفر في الوقت الراهن.

– التشكيلات لن تمتثل لأي قرارات، خاصة أن المسار الصحيح لحل هذه التشكيلات عبر توحيد المؤسسة العسكرية، وفرض الأمن عبر الجيش وتوحيد المؤسسة.

– الخيار الأمثل يتمثل في وضع التشكيلات أمام خيارين إما الانسحاب من المشهد أو الالتحاق بالجيش.

#ليبيا_24

2022-08-04 21:08:35

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