عاجل | مصاريف وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بحكومة الدبيبة خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 2.7 مليار دينار . ⚡️ مصاريف وزارة الدفاع التي يشغلها الدبيبة والجهات التابعة لها خلال نفس الفترة بلغت 2.3 مليار دينار. (تقرير المالية) #ليبيا #المرصد