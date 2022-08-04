عاجل | مصاريف وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بحكومة الدبيبة خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 2.7 مليار دينار . ⚡️ مصاريف وزارة الدفاع التي يشغلها الدبيبة والجهات التابعة لها خلال نفس الفترة بلغت 2.3 مليار دينار. (تقرير المالية) #ليبيا #المرصد
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