عاجل > #المرصد تتحصل على نسخة من تحاليل المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائي

عاجل > #المرصد تتحصل على نسخة من تحاليل المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية بشأن الخبز.

⚡️المركز أحال 8 عينات دقيق للتحليل في مختبر ” لاب ڤيت ” المعتمد دوليًا في #تونس و جائت جميعها بنسب عالية من مادة ” برومات البوتاسيوم المسرطنة ” .

⚡️العينات شملت علامات الدقيق التالية : النور الطيب ، الوسام الذهبي ، كنوز ، الشركة الاستثمارية ، الربيع ، العزيزية ، سهول الربيع ، جنات أفريقيا .

⚡️بعض العينات وصلت نسبة ” برومات البوتاسيوم ” المسرطنة فيها إلى 26 ملغرام بينما المعدل الطبيعي أقل من مايكروغرام واحد.

⚡️نسبة الزيادة في المادة المحظورة في الدقيق بلغت في التحاليل مابين 300 و 1300 ضعف عن الحد الطبيعي .

⚡️ المواصفات الليبية تحظر أي محسنات للخبز و الدقيق بها تركيز لمادة البرومات . #ليبيا ( تقرير + التحاليل )









