بالصور| نتيجة تحاليل المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية بشأن الخبـز والمادة المـسرطنة

#عاجل.. صحيفة #المرصد تنشر نسخة من تحاليل المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية بشأن #الخبز.

– المركز أحال 8 عينات دقيق للتحليل في مختبر “#لاب_ڤيت” المعتمد دوليًا في #تونس و جائت نتيجة جميعها بنسب عالية من مادة “#برومات_البوتاسيوم” المسرطنة.

– العينات شملت علامات #الدقيق التالية: النور الطيب، الوسام الذهبي، كنوز، الشركة الاستثمارية، الربيع، العزيزية، سهول الربيع، جنات أفريقيا.

– بعض العينات وصلت نسبة “برومات البوتاسيوم” المسرطنة فيها إلى 26 ملغرام بينما المعدل الطبيعي أقل من مايكروغرام واحد.

-نسبة الزيادة في المادة المحظورة في الدقيق بلغت في التحاليل مابين 300 و 1300 ضعف عن الحد الطبيعي.

– المواصفات الليبية تحظر أي محسنات للخبز والدقيق بها تركيز لمادة برومات البوتاسيوم المسرطنة. #السبق ( تقرير + التحاليل)











2022-08-05 00:12:43

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