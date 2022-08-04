ابنة عبدالله السنوسي تهدد برفع قضايا في المحاكم الدولية بسبب تدهور حالة والدها الصحية

ابنة مدير ادارة الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله #السنوسي تُهدد في بيان، برفع قضايا في المحاكم الدولية بسبب تدهور حالة والدها الصحية ومنع الزيارة عنه.

البيان: هل هذا جزاء والدي بعد كل تضحياته من أجل وطنه وشعبه أن يحرم من أقل حقوقه لتلقي العلاج من أمراض خطيرة ومزمنة.

البيان: يجب أن يُحاسب كل من ظلمه ويظلمه بالقانون الذي كتبوه ولم يطبقوه علي أرض الواقع.

البيان: لن نصمت عليهم وهم يحاولون التخلص منه ببطء شديد عن طريق أمراضه.

البيان: والدي يعاني العديد من المضاعفات الناجمة عن الأمراض المزمنة الذي يعاني منها.

البيان: سبق وطلب الأطباء إجراء عملية قسطرة أخرى للقلب لتركيب دعامات قلبية بعد إجراء العملية الأولى بشهر. #السبق