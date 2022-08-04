ابنة مدير ادارة الاستخبارات العسكرية الأسبق عبدالله السنوسي في بيان: – هل هذا ج

ابنة مدير ادارة الاستخبارات العسكرية الأسبق عبدالله السنوسي في بيان:
– هل هذا جزاء والدي بعد كل تضحياته من أجل وطنه وشعبه أن يحرم من أقل حقوقه لتلقي العلاج من أمراض خطيرة ومزمنة.
– يجب أن يُحاسب كل من ظلمه ويظلمه بالقانون الذي كتبوه ولم يطبقوه علي أرض الواقع.
– لن نصمت عليهم وهم يحاولون التخلص منه ببطء شديد عن طريق أمراضه.
– والدي يعاني العديد من المضاعفات الناجمة عن الأمراض المزمنة الذي يعاني منها.
– سبق وطلب الأطباء إجراء عملية قسطرة أخرى للقلب لتركيب دعامات قلبية بعد إجراء العملية الأولى بشهر.
#ليبيا_24
2022-08-05 00:47:04
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