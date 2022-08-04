سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى بمستشفى العيون بمدينة #طرابلس تحت إشراف الطبيب الزائر طارق قطامش أستاذ زراعة القرنية وتصحيح البصر في مصر وبمساعدة فريق طبي ليبي متخصص يعمل بوحدة القرنية داخل المستشفى
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
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سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى بمستشفى العيون
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى بمستشفى العيون بمدينة #طرابلس تحت إشراف الطبيب الزائر طارق قطامش أستاذ زراعة القرنية وتصحيح البصر في مصر وبمساعدة فريق طبي ليبي متخصص يعمل بوحدة القرنية داخل المستشفى
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