“تقرير + تحاليل” المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية بشأن الخبز:
إحالة 8 عينات دقيق للتحليل في مختبر ” لاب ڤيت ” المعتمد دوليًا في تونس و جائت نتيجة جميعها بنسب عالية من مادة ” برومات البوتاسيوم المسرطنة ” .
– العينات شملت علامات الدقيق التالية : النور الطيب ، الوسام الذهبي ، كنوز ، الشركة الاستثمارية ، الربيع ، العزيزية ، سهول الربيع ، جنات أفريقيا .
– بعض العينات وصلت نسبة ” برومات البوتاسيوم ” المسرطنة فيها إلى 26 ملغرام بينما المعدل الطبيعي أقل من مايكروغرام واحد.
– نسبة الزيادة في المادة المحظورة في الدقيق بلغت في التحاليل مابين 300 و 1300 ضعف عن الحد الطبيعي .
– المواصفات الليبية تحظر أي محسنات للخبز و الدقيق بها تركيز لمادة البرومات المسرطنة .
#ليبيا_24
2022-08-05 00:29:31
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