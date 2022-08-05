نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (05/08/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير:.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر هادي إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (27 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح بحري إلى شرش ويكون غربي على ساحل الجبل الأخضر سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر .
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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