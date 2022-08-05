نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (05/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير:.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر هادي إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (27 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح بحري إلى شرش ويكون غربي على ساحل الجبل الأخضر سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر .

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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