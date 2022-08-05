بعد قرار فصلها من كلية الطب البشرية بجامعة #طرابلس وانتحالها صفة دكتورة.. الكيلاني تستجيب للضغوطات

بعد قرار فصلها من كلية الطب البشرية بجامعة #طرابلس وانتحالها صفة دكتورة.. الغضب الشعبي يدفع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة #الدبيبة، وفاء #الكيلاني لإزالة لقب “الدكتورة” من إسمها بالوثائق والمستندات الرسمية. #السبق
2022-08-05 16:06:29
1659715589
بعد قرار فصلها من كلية الطب البشرية بجامعة #طرابلس وانتحالها صفة دكتورة.. الغضب الشعبي يدفع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة #الدبيبة، وفاء #الكيلاني لإزالة لقب “الدكتورة” من إسمها بالوثائق والمستندات الرسمية. #السبق
2022-08-05 16:06:29
1659715589
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