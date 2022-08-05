بعد قرار فصلها من كلية الطب البشرية بجامعة #طرابلس وانتحالها صفة دكتورة.. الكيلاني تستجيب للضغوطات

بعد قرار فصلها من كلية الطب البشرية بجامعة #طرابلس وانتحالها صفة دكتورة.. الغضب الشعبي يدفع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة #الدبيبة، وفاء #الكيلاني لإزالة لقب “الدكتورة” من إسمها بالوثائق والمستندات الرسمية. #السبق