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بعد قرار فصلها من كلية الطب البشرية بجامعة #طرابلس وانتحالها صفة دكتورة.. الكيلاني تستجيب للضغوطات

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

 

بعد قرار فصلها من كلية الطب البشرية بجامعة #طرابلس وانتحالها صفة دكتورة.. الغضب الشعبي يدفع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة #الدبيبة، وفاء #الكيلاني لإزالة لقب “الدكتورة” من إسمها بالوثائق والمستندات الرسمية. #السبق

 

2022-08-05 16:06:29

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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