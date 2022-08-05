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وجه مركز طب الطوارئ والدعم دعوة للمواطنين، من أجل التبرع بالدم لجميع الفصائل وخ

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وجه مركز طب الطوارئ والدعم دعوة للمواطنين، من أجل التبرع بالدم لجميع الفصائل وخاصة الفصائل السالبة لإجراء عملية قلب مفتوح للأطفال المتواجدين في المستشفيات والذين ستجرى لهم العمليات، و أهاب المركز التواصل مع غرفة الطوارئ للتنسيق بينهم وبين الاطفال الذي ستجري لهم العمليات .
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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