وجه مركز طب الطوارئ والدعم دعوة للمواطنين، من أجل التبرع بالدم لجميع الفصائل وخ

وجه مركز طب الطوارئ والدعم دعوة للمواطنين، من أجل التبرع بالدم لجميع الفصائل وخاصة الفصائل السالبة لإجراء عملية قلب مفتوح للأطفال المتواجدين في المستشفيات والذين ستجرى لهم العمليات، و أهاب المركز التواصل مع غرفة الطوارئ للتنسيق بينهم وبين الاطفال الذي ستجري لهم العمليات .

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