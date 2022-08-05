نائب #الدبيبة ووزير الصحة رمضان #بوجناح في كلمة بشأن حادثة انفجار صهريج وقود #بن

نائب #الدبيبة ووزير الصحة رمضان #بوجناح في كلمة بشأن حادثة انفجار صهريج وقود #بنت_بيه: هذه فرصة لكل العسكريين في الجنوب للالتحاق بهذه الثورة وبهذا التحرك ضد العابثين بأمن وحياة أهل #فزان.

– اللواء المبروك #سحبان له دور في مواجهة المهربين.

– من واجب العسكريين حماية الحدود ومواجهة كل ما يؤدي للتأثير سلباً على الخدمات المقدمة لأهل الجنوب.

– كل العسكريين في الجنوب يضربون على أيدي العابثين بأمن المواطنين.

– كل العسكريين بالجنوب يلاحقون المتسببين في نقص وقطع إمدادات #الوقود.

– أدعو مكونات الجنوب لمواجهة المهربين والمجرمين والعابثين بأمن الجنوب والمواطن.

– حادث بنت بيه فرصة للتذكير بمأساة الجنوب الأبي.

– حكومة الوحدة الوطنية تزود الجنوب بالوقود والديزل بشكل مستمر.

– المجرمون هم من يمنعون وصول الوقود إلى الجنوب.

– قمنا بإيصال عدد من جرحى حادث بنت بيه إلى #تونس وسنبدأ بنقل آخرين لـ #إسبانيا و #إيطاليا.

– لا ننسى اهتمام وتضامن #مصر مع ضحايا الحادث واستقبال عدد من المصابين بمسشفياتها.

– مستشفيات مدينة #بنغازي قدمت الرعاية الطبية لعدد من المصابين. #السبق (مقطع مرئي)

2022-08-05 17:54:42

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