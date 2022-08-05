رئيس منظمة الرقيب لحماية المستهلك وائل الصغير: – المشكلة فيما يخص ملف الدقيق ال

رئيس منظمة الرقيب لحماية المستهلك وائل الصغير:

– المشكلة فيما يخص ملف الدقيق المسرطن والمضاف له مادة برومات البواتسيوم تكمن في تضاد المعلومات الصادرة عن أجهزة الدولة.

– مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أظهر نتائج، والمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيمائية أظهر نتائج مضادة.

– هذا كله بسبب سوء الإدارة فى أجهزة الدولة المختلفة، وعدم المقدرة على إدارة أبسط المشاكل والأزمات

– نحن في منظمة الرقيب نشكك فى كل النتائج، ونشكك فى عمل أجهزة الدولة؛ لعدم وجود المعايير الصحيحة.

– من حق المواطن أن يشكك فى كل مايصدر عن الدولة في هذا الشأن؛ لعدم وجود مختبرات اغذية معتمدة بليبيا، وفقا للمواصفات الدولية.

– نبهنا الجهات المعنية في الدولة بعدم وجود قانون لحماية المستهلك ولا مختبرات معتمدة دولية للفصل في مثل هذه القضايا.

– للأسف الدولة غير مهتمة بالمواضيع الحساسة التي تخص صحة المواطن وحمايته.

– هذا الملف من اختصاص اختصاص وزارة الاقتصاد ولديها إدارة تسمى حماية المستهلك، لكن للأسف لا تعمل شيئاً.

#ليبيا_24

2022-08-05 19:34:18

1659728058