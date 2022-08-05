عاجل.. صحيفة #إكسبرس البريطانية: توم #توجندهات رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الب

#عاجل.. صحيفة #إكسبرس البريطانية: توم #توجندهات رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني يكشف عن لقاء بين محافظ #مصرف_ليبيا_المركزي الصديق #الكبير ونظيره البريطاني يوم 1 يوليو الماضي.

– توجندهات: ” أندرو بيلي” محافظ #المركزي_البريطاني يضفي الشرعية للكبير الممول المعروف للمليشيات ورجال العصابات وعليه تقديم إيضاحات مكتوبة.

– توجندهات: محافظنا قابل رجل أشرف على مؤسسة تعاني من الاحتيال وكانت لندن مركزًا لهذا المشروع لسنوات.

– توجندهات: من الواضح أن الأموال الليبية العامة تتدفق من #ليبيا إلى بنوك #لندن و رجال العصابات والميليشيات.

– إكسبرس: اعتمادات يمنحها الكبير بقيمة 9 مليار دولار سنويًا بعضها لشركات وهمية وسيطة للتلاعب في الأموال.

– إكسبرس: الاعتمادات وسيلة لتصدير النقد وتحويل #الدينار إلى دولار ويورو وإسترليني يمكن إنفاقه في الخارج.

– إكسبرس: المركزي الليبي عانى منذ فترة طويلة من الاحتيال والافتراس من قبل الجماعات المسلحة.

– إكسبرس: تحقيق لمؤسسة “#غلوبال_ويتنس” وجد أن المركزي الليبي يشرف على عمليات احتيال واسعة الناطق.

– إكسبرس: الكبير يمنح اعتمادات مضخمة ومتلاعب فيها من قبل التجار والشعب الليبي يدفع ثمنها.

– إكسبرس: بنوك في لندن لعبت دورًا رئيسيًا في عمليات الاعتمادات التي يمنحها الكبير. #السبق

2022-08-05 21:19:58

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