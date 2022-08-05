عاجل > صحيفة إكسبرس البريطانية : ” توم توجندهات” رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان ال

عاجل > صحيفة إكسبرس البريطانية : ” توم توجندهات” رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني يكشف عن لقاء بين الكبير ونظيره البريطاني يوم 1 يوليو الماضي.

⚡️توجندهات : ” أندرو بيلي ” محافظ المركزي البريطاني يضفي الشرعية للكبير الممول المعروف للمليشيات ورجال العصابات وعليه تقديم ايضاحات مكتوبة .

⚡️توجندهات : محافظنا قابل رجل أشرف على مؤسسة تعاني من الاحتيال و كانت لندن مركزًا لهذا المشروع لسنوات.

⚡️توجندهات : من الواضح أن الأموال الليبية العامة تتدفق من #ليبيا إلى بنوك لندن و رجال العصابات والميليشيات .

⚡️اكسبرس : اعتمادات يمنحها الكبير بقيمة 9 مليار دولار سنويًا بعضها لشركات وهمية وسيطة للتلاعب في الأموال.

⚡️اكسبرس : الاعتمادات وسيلة لتصدير النقد وتحويل الدينار إلى دولار ويورو و استرليني يمكن إنفاقه في الخارج.

⚡️اكسبرس : المركزي الليبي عانى منذ فترة طويلة من الاحتيال والافتراس من قبل الجماعات المسلحة.

⚡️اكسبرس : تحقيق لمؤسسة ” غلوبال ويتنس ” و وجد ان المركزي الليبي يشرف على عمليات احتيال واسعة النطاق .

⚡️اكسبرس : الكبير يمنح اعتمادات مضخمة و متلاعب فيها من قبل التجار و الشعب الليبي يدفع ثمنها.

⚡️اكسبرس : بنوك في لندن لعبت دورًا رئيسيًا في عمليات الاعتمادات التي يمنحها الكبير . #المرصد