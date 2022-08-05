عاجل > صحيفة إكسبرس البريطانية : ” توم توجندهات” رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان ال

عاجل > صحيفة إكسبرس البريطانية : ” توم توجندهات” رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني يكشف عن لقاء بين الكبير ونظيره البريطاني يوم 1 يوليو الماضي.
⚡️توجندهات : ” أندرو بيلي ” محافظ المركزي البريطاني يضفي الشرعية للكبير الممول المعروف للمليشيات ورجال العصابات وعليه تقديم ايضاحات مكتوبة .
⚡️توجندهات : محافظنا قابل رجل أشرف على مؤسسة تعاني من الاحتيال و كانت لندن مركزًا لهذا المشروع لسنوات.
⚡️توجندهات : من الواضح أن الأموال الليبية العامة تتدفق من #ليبيا إلى بنوك لندن و رجال العصابات والميليشيات .
⚡️اكسبرس : اعتمادات يمنحها الكبير بقيمة 9 مليار دولار سنويًا بعضها لشركات وهمية وسيطة للتلاعب في الأموال.
⚡️اكسبرس : الاعتمادات وسيلة لتصدير النقد وتحويل الدينار إلى دولار ويورو و استرليني يمكن إنفاقه في الخارج.
⚡️اكسبرس : المركزي الليبي عانى منذ فترة طويلة من الاحتيال والافتراس من قبل الجماعات المسلحة.
⚡️اكسبرس : تحقيق لمؤسسة ” غلوبال ويتنس ” و وجد ان المركزي الليبي يشرف على عمليات احتيال واسعة النطاق .
⚡️اكسبرس : الكبير يمنح اعتمادات مضخمة و متلاعب فيها من قبل التجار و الشعب الليبي يدفع ثمنها.
⚡️اكسبرس : بنوك في لندن لعبت دورًا رئيسيًا في عمليات الاعتمادات التي يمنحها الكبير . #المرصد
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