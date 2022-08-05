المواطن الطيب الداموعي من #وادي_الحياة عن حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية #بنت_بيه: الإسعاف الطائر الذي أتى لنقل الجرحى منعته ما تسمى بالحكومة الشرقية.

– الانفجار حدث فجرًا والمسؤولين وصلوا الساعة 10 صباحًا.

– الجريمة كبيرة ساهم فيها الكل من حكومة الشرق والغرب.

– نُحمل مسؤولية هذه المجزرة للجهات الأمنية والحكومات الذي ظهر أنهم جميعًا عباد كراسي.

– المنطقة الجنوبية خالية وليس بها مسؤولين ولا يوجد شرطة ولا جيش ولا أمن في الجنوب.

– حكومات الخزي والعار المتمسكة بالكراسي همشوا #فزان تهميش كامل رغم أن #النفط يمر من تحت أقدامنا.

– اليومين الماضيين شهدوا فاجعة كبيرة راح ضحيتها أكثر من 13 شاب من بلدية بنت بيه، نتيجة انفجار صهريج الوقود والسبب الرئيسي هو الحكومات الضلالة.

– الحالة النفسية لأهالي الضحايا يرثى لها والمسؤولين في الشرق والغرب يتجاهلون ما يحدث. #السبق (مقطع مرئي)

2022-08-05 22:52:32

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