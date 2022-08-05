عاجل.. مدير مديرية أمن #سبها حسن #العياط: يشتبه تورط الحرس في حادثة السطو المسل

#عاجل.. مدير مديرية أمن #سبها حسن #العياط: يشتبه تورط الحرس في حادثة السطو المسلح على سيارة السيولة المالية التي تقدر بـ700 ألف دينار في المدينة.

– التحقيقات مازالت متواصلة، وهناك تضارب في الأقوال ويتوقع أن تكون مدبرة بين الحرس والسارقين.

– ننفى الأخبار التي تتحدث عن القبض على المجرمين واسترجاع المبلغ المالي المسروق، وتم توقيف مسؤولين بالمصرف.

– كانت مجموعة مسلحة قامت الأربعاء، بالسطو على سيارة تقل سيولة مالية من فرع #المصرف_المركزي في سبها إلى #مصرف_الجمهورية وسط المدينة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-06 00:12:13

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