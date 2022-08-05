أهالي ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية #بنت_بيّة وعدد من مكونات الجنوب يُط

أهالي ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية #بنت_بيّة وعدد من مكونات الجنوب يُطالبون #الدبيبة، بالاعتذار ويُهددون بإغلاق #النفط حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
البيان: ندعو ممثلينا في الحكومة ومجلسي #النواب و #الدولة بتجميد عضويتهم فورًا والعودة إلى #فزان تضامنًا مع انتفاضة فزان الكبرى وإلا سنعتبرهم غير ممثلين لفزان.
البيان: نطالب #النائب_العام بالإسراع في إظهار نتائج التحقيقات في هذه الحادثة وكافة الجرائم السابقة.
البيان: يجب تعديل الإعلان الدستوري و #الدستور بما يضمن الحقوق الكاملة لفزان وتوزيع السلطات الثلاث على الأقاليم الثلاثة.
البيان: يجب فتح فرع للمؤسسة #الوطنية_للنفط في فزان.
البيان: يجب توطين كل الشركات النفطية العاملة في فزان لتكون فزان مقرها الرئيسي.
البيان: يجب الإسراع بتكليف شركة قادرة على تنفيذ مصفاة #أوباري في أسرع وقت.
البيان: يجب الإسراع في دعم وتطوير المراكز الصحية والمستشفيات في فزان.
البيان: يجب تفعيل دور #مصرف_ليبيا_المركزي #سبها وفتح المقاصة به وتوفير السيولة.
البيان: يجب تفعيل مطارات فزان وإعادة الرحلات الدولية والمحلية بها وتكليف شركات قادرة على إنشاء شبكات الطرق التي تربط جميع مناطق فزان.
البيان: يجب تدفق جميع المحروقات بالشكل الذي يضمن وصوله للمواطن في فزان وأن تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.
البيان: على رئيس حكومة الوحدة الاعتذار الفوري على ما بدر منه من إهانة لإحدى حرائر فزان.
البيان: نُطالب بتفعيل المعسكرات والجهات الأمنية في فزان ودعمها بآليات وإمكانيات حتى تتمكن من بسط الأمن.
البيان: نُطالب بإزالة كل الأجسام منتهية الصلاحية والتسريع بإجراء #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
البيان: في حالة عدم الاستجابة لحقوقنا سنعمل على إقفال الحقول النفطية.
البيان: على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع النفط في فزان الاستعداد لمغادرة الإقليم حتى يتم تشكيل المشهد الليبي وضمان حقوق فزان.
البيان: أبنائنا لقوا حتفهم جراء ما يعانونه من نقص حاد في المحروقات التي كانت سببًا في الفاجعة.
البيان: نُحمل الحكومتين المسؤولية الكاملة لحادث انفجار صهريج الوقود.
البيان: سيتم تشكيل لجنة من الأجسام المشاركة بالوقفة لإدارة الأزمة وتحديد زمن لهذه المطالب. #السبق (بيان مرئي)
2022-08-06 01:07:48
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