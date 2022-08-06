عاجل.. الهدوء يعود إلى العاصمة، #طرابلس، بعد ساعات من الاشتباكات المسلحة بين قو

#عاجل.. الهدوء يعود إلى العاصمة، #طرابلس، بعد ساعات من الاشتباكات المسلحة بين قوات تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال أسامة #الجويلي والقوة المتحركة التابعة للدبيبة بالقرب من مقر الدعوة الإسلامية. #السبق