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#عاجل.. الهدوء يعود إلى العاصمة، #طرابلس، بعد ساعات من الاشتباكات المسلحة بين قو

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل.. الهدوء يعود إلى العاصمة، #طرابلس، بعد ساعات من الاشتباكات المسلحة بين قوات تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال أسامة #الجويلي والقوة المتحركة التابعة للدبيبة بالقرب من مقر الدعوة الإسلامية. #السبق

2022-08-06 03:32:22

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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