الكافالي: هذه حقيقة ما حدث الليلة في طرابلس

المرشح السياسي جمال الكافالي: ماحدث هذه الليلة ليس اعلان حرب او السيطرة على مقارات وليست حرباً بين الزنتان والامازيغ كما نشر اصحاب الفتنة والسوء..

ماحدث هو “عركة” بين مجموعتين في منطقة الجبس وتطور الامر للرماية وطيلة الوقت كان الخيرين متداخلين في هذه “العركة” بكل جهدهم لايقاف هذا العبث وحقن الدم ونجحوا نسبياً في التهدئة واحتواء الموقف.

الملاحظ ان مجتمع الفيس بوك الوهمي متعطش جداً لاخبار الدم والقتال والدمار لكي يجمع اللايكات والقوا. دين لكي يظهروا انفسهم لاسيد هم انهم ابطال على الكيبورد لايشق لهم غبار

توقفوا عن نشر ماينشر الفتنة بين الاخوة ويتسبب في دمار عاصمتنا وكونوا رجالاً تنصرون الحق وهو ظاهر للجميع “اوقفوا الفتنة رحمكم الله”