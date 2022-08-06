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عضو المكتب الإعلامي لعملية #بركان_الغضب جلال #القبي: #الجويلي أراد الحرب وبهذا سيدفع الثمن غاليًا.

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل.. عضو المكتب الإعلامي لعملية #بركان_الغضب جلال #القبي: #الجويلي أراد الحرب وبهذا سيدفع الثمن غاليًا. #السبق

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ليبيا مباشر

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