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أكد محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير”، خلال لقائه “ريتشارد نورلاند” سفير الول

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير”، خلال لقائه “ريتشارد نورلاند” سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا؛ التزام المصرف بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام، بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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