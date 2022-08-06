أكد محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير”، خلال لقائه “ريتشارد نورلاند” سفير الول

أكد محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير”، خلال لقائه “ريتشارد نورلاند” سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا؛ التزام المصرف بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام، بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي.

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