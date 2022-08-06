بالمستندات.. ننشر توصية لجنة الخبراء، المُشكلة من قبل حسين #القطراني، بصفته النا

بالمستندات.. ننشر توصية لجنة الخبراء، المُشكلة من قبل حسين #القطراني، بصفته النائب الأول للدبيبة، بحصر مشاريع “#ليبيا_الغد” المتوقفة منذ 2011 م، والتي تمتد من #الجفرة حتى الحدود المصرية، وإعطاء الأولية لجزء منها للتنفيذ.

ــ توصية لجنة الخبراء، تتضمن تنفيذ جزء من مشاريع الغد بالمنطقة الشرقية، وهي مشاريع سكنية وبنية تحتية، بقيمة تتخطى الـ30 مليار دينار.

ــ تتضمن التوصية أيضًا، إعطاء الأولوية لاستكمال التصاميم وتنفيذ المرافق المتوقفة في #المرج، #درنة، #بنغازي، #طبرق، #الواحات، #الجبل_الأخضر، #اجدابيا، #الكفرة، #مرادة، #الجفرة.

– كشفت التوصية نسبة إنجاز مشاريع ليبيا الغد في المنطقة الشرقية قبل توقفها سنة 2011 والمستمر إلى الآن.

– التوصية تكشف أن نصيب بنغازي من العقود في مشاريع الإسكان والبنية التحتية كان أكثر من 12 مليار والمرج أكثر من 3 مليار، والجبل الأخضر أكثر من 4 مليار ودرنة ما يقرب من 2 مليار، وطبرق ما يقرب من 2 مليار، ليبلغ الإجمالي ما يقارب 30 مليار دينار في 11 مدينة.

– مشروع مراجعة واستكمال التصميم والمرافق المتكاملة كان قد تم إنجاز 34% منه في المرج، و12% في الأبيار، و4% في العقورية، و23% في الدرسية، و11% في الدريانة، و7% في درنة، و10% في الأبرق وفي سلوق 11%، وفي بنينا 4.5%، وفي البيضاء 6%، وفي شحات 30%، وفي جالو 30%، وفي أجخرة 20%، وفي مرادة 20%.

– مشروع المستشفى التخصصي لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء بالمرج كان قد تم إنجاز 24% منها، بالإضافة لإدراج صيانة محطة تحلية المياه بوترابة ضمن المشروعات.

– مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الصرف الصحي وتجديد محطة الرفع وتنفيذ محطة الضخ في مدينة درنة كان قد تم إنجاز 27% منه.

– مشروع تنفيذ خط نقل المياه (محطة تحلية سوسة إلى رأس الهلال والقبة) كان قد تم إنجاز 55% منه.

– مشروع منظومة نقل مياه الشرب من حقل آبار اسطابة لتغذية التجمعات السكنية في عين مارة/ بيت تامر/ القبة/ ابشارة/ لملودة/ الزاوية كان قد تم إنجازه بنسبة 39%.

– مشروع توريد وتنفيذ الإمدادات المائية بمنطقة درنة (الساحل الشرقي/ باب طبرق/ باب شيحة/ الساحل الغربي/ حي السلام) كان قد تم إنجازه بنسبة 15%.

– مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية لعدد 560 وحدة سكنية بمنطقة التميمي كان قد تم نجازه بنسبة 1%.

– مشروع خط المياه 1200 كان قد تم إنجازه بنسبة 37.5%، وتنفيذ شبكة المياه للمجاورات السكنية بنسبة 73%.

– مشروع استكمال الطريق الدائري والمدخل الغربي لمدينة البيضاء كان قد تم إنجازه بنسبة 53%، وتوريد وتنفيذ منظومة نقل المياه لتغذية التجمعات السكنية الواقعة على مسار خط النهر الصناعي (حقل آبار مراوة البيضاء) بنسبة 30%.

– مشروع تنفيذ التوصيلات المائية لتغذية التجمعات السكنية الواقعة بمنطقة الجبل الأخضر تم تنفيذه بنسبة 30%، وتنفيذ 9 محطات تنقية بالجبل الأخضر بنسبة إنجاز 30%.

– مشروع أعمال البنية التحتية لعدد 608 وحدة سكنية بموقع التجمع السكني البيضاء كان قد تم تنفيذه بنسبة 5%.

– مشروع منظومة نقل المياه من محطة التحلية بمدينة طبرق إلى المناطق الواقعة شرق وغرب وجنوب المدينة كان قد تم إنجازه بنسبة 60%.

– مشروع تصميم وتنفيذ صالة الركاب بمطار الكفرة كان قد تم إنجازه بنسبة 13%، ومشروع تنفيذ مستشفى الكفرة بنسبة إنجاز 57%. #السبق











2022-08-06 12:35:00

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