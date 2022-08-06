#عاجل.. الناطق باسم جهاز #الحرس_البلدي امحمد #الناعم: مادة برومات البوتاسيوم تم حظرها من قبل الدولة الليبية منذ عام 2005، ووزارة الاقتصاد والتجارة جددت قرار الحظر.

– لم يتم ضبط أي مخبز يعمل بمادة #برومات_البوتاسيوم في عملية تصنيع الخبز.

– أجرينا الفترة الماضية مع مركز الرقابة على #الأغذية والأدوية جولات وأخذنا عينات من #الدقيق والعجين الموجود في كل المخابز بدقة كبيرة، وأكدوا أن النتائج كلها سليمة.

– نطالب بتشكيل لجنة حيادية من قبل السلطة العليا لإعادة فحص عينات الخبز والتأكد مما إذا كانت تحتوي على مادة برومات البوتاسيوم.

– التناقض بين تقرير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية ومركز الرقابة على الأغذية حول وجود مادة برومات البوتاسيوم بالخبز أمر خطير.

– لن نتهاون مع من يستخدم هذه المواد، وسنستمر في عمليات التدقيق في عملية التصنيع. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-06 14:07:56

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