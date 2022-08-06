نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (06/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط تصل سرعته إلى (25) عقدة على ساحل درنة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب الغابرة.

• الريح براني إلى متغير الاتجاه على ساحل زواره ويكون بحري على شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادي إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (27 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الريح شرش ويكون غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة و تصل إلى (25) عقدة على ساحل درنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل نهار اليوم إلى (2.00) متر على ساحل طبرق.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب و يكون هادئ على ساحل راس الأنوف .

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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