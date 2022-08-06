نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت (06/08/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط تصل سرعته إلى (25) عقدة على ساحل درنة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب الغابرة.
• الريح براني إلى متغير الاتجاه على ساحل زواره ويكون بحري على شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر هادي إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (27 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الريح شرش ويكون غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة و تصل إلى (25) عقدة على ساحل درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل نهار اليوم إلى (2.00) متر على ساحل طبرق.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب و يكون هادئ على ساحل راس الأنوف .
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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