صور | نقل 4 مصابين من انفجار صهريج وقود #بنت_بية من مطار معيتيقة إلى #ايطاليا ع

صور | نقل 4 مصابين من انفجار صهريج وقود #بنت_بية من مطار معيتيقة إلى #ايطاليا عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الايطالي وتحت إشراف وزارة الصحة بحكومة الدبيبة ، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات الايطالية. #ليبيا #المرصد