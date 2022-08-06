صور | نقل 4 مصابين من انفجار صهريج وقود #بنت_بية من مطار معيتيقة إلى #ايطاليا ع

صور | نقل 4 مصابين من انفجار صهريج وقود #بنت_بية من مطار معيتيقة إلى #ايطاليا عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الايطالي وتحت إشراف وزارة الصحة بحكومة الدبيبة ، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات الايطالية. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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