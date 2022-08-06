صحيفة إكسبرس البريطانية : – رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني “توم توجندها

صحيفة إكسبرس البريطانية :

– رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني “توم توجندهات” اتّهم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بـ “إضفاء الشرعية” للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المعروف بتمويل الجماعات المسلحة.

-“توجندهات” قال إن محافظ بنك إنجلترا قد قابل رجلاً أشرف على مؤسسةٍ تقوم على الاحتيال، وكانت لندن مركزاً لهذا المؤسسة لعدّة سنوات؛ حيث أنّ الأموال الليبية تتدفق من ليبيا إلى بنوكٍ في لندن لدعم الجماعات المسلحة.

– هناك استخدامٍ واسعٍ لخطابات الاعتماد التي يمنحها “الصديق الكبير” بقيمة 9 مليار للشركات والسلطات العامة في البلاد.

– خطابات الاعتماد تعتبر وسيلة لتصدير النقد وتحويل الدينار الليبي إلى دولارات ويورو وجنيه وعملات أخرى يمكن إنفاقها في الخارج، في حين أنّه لا غِنى عنها لتلبية احتياجات الاستيراد لليبيا.

#ليبيا_24

2022-08-06 14:41:09

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