توقف العمل بغرف العمليات في المستشفى الجامعي #طرابلس بسبب تعطل العمل في غرف #الت

توقف العمل بغرف العمليات في المستشفى الجامعي #طرابلس بسبب تعطل العمل في غرف #التكييف_المركزي، وتراكم الحالات المرضية بالمستشفى.

.. ورئيس قسم التخدير والعناية الفائقة بالمستشفى، إكرام القاضي، تطالب في مُخاطبة لها، مدير عام المستشفى، بإيجاد حل لمشكلة تعطل التكييف المركزي.

المخاطبة: نعاني من انبعاث هواء ساخن من خلال فتحات التكييف، وخروج الغبار والأتربة، مما يجعل العمل داخل غرفة العملية بالغ الخطورة.

المخاطبة: هذا الأمر يؤثر سلبًا، على صحة المرضى والعاملين، و تلف الأجهزة والمعدات وأدوية التخدير.

المخاطبة: غرفة العمليات بالمستشفى أصبحت بؤرة للإصابة بالالتهابات المتنوعة التي تصيب الجهاز التنفسي والعين والجلد. #السبق

2022-08-06 18:19:23

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