صرحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بأنها ساهمت وشريكها المجلس النرويجي للاجئين، ف

صرحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بأنها ساهمت وشريكها المجلس النرويجي للاجئين، في إعادة تأهيل 50 منزلا تضررت جراء الحرب التي شهدتها مدينة بنغازي خلال السنوات الماضية، وفق ما أعلنته المفوضية عبر صفحتها على فيسبوك، وقالت المفوضية إنها ساعدت وشريكها، المجلس النرويجي للاجئين، في إعادة تأهيل منازل تعرضت لأضرار شديدة تسكنها 50 أسرة في أحد أكثر الأحياء تضررا في بنغازي، في شرق ليبيا

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