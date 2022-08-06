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صور | وفاة حوالي 5 أشخاص من مدينة #الزنتان في حادث سير أليم وقع مساء اليوم بطري

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وفاة حوالي 5 أشخاص من مدينة #الزنتان في حادث سير أليم وقع مساء اليوم بطريق رأس اللفع الرابط بين #الجبل_الغربي و #طرابلس . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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