نقيب الخبازين بالمنطقة الشرقية محمود العريبي: – النقابة تفاجأت من المركز المتقد

نقيب الخبازين بالمنطقة الشرقية محمود العريبي:
– النقابة تفاجأت من المركز المتقدم لوزارة التربية والتعليم عن وجود “برومات بوتاسيوم” ولم نعرف سبب ظهور والغرض منه في هذا الوقت.
– نقابة الخبازين مصنعين فقط نستلم مواد الخام من شركات المطاحن ولا نعلم صحة وجود هذه المادة وسلامتها،والجهة المختصة بذلك هو مركز الرقابة على الأغدية والأدوية نفي وجودها بنتائج سلبية للعينات.
– مركز الرقابة علي الاغدية والادوية”رفض باخرة بها 34الف طن قمح لايصلح للأكل وكان بعض التجار يدخلونها للبلاد برغبة أكلها لليبين بعد رفضها من الدول تركيا ولبنان والجزائر.
#ليبيا_24
2022-08-06 21:15:59
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