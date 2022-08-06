نقيب الخبازين بالمنطقة الشرقية محمود العريبي: – النقابة تفاجأت من المركز المتقد

نقيب الخبازين بالمنطقة الشرقية محمود العريبي:

– النقابة تفاجأت من المركز المتقدم لوزارة التربية والتعليم عن وجود “برومات بوتاسيوم” ولم نعرف سبب ظهور والغرض منه في هذا الوقت.

– نقابة الخبازين مصنعين فقط نستلم مواد الخام من شركات المطاحن ولا نعلم صحة وجود هذه المادة وسلامتها،والجهة المختصة بذلك هو مركز الرقابة على الأغدية والأدوية نفي وجودها بنتائج سلبية للعينات.

– مركز الرقابة علي الاغدية والادوية”رفض باخرة بها 34الف طن قمح لايصلح للأكل وكان بعض التجار يدخلونها للبلاد برغبة أكلها لليبين بعد رفضها من الدول تركيا ولبنان والجزائر.

#ليبيا_24

2022-08-06 21:15:59

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