#عاجل.. #نقيب_الخبازين بالمنطقة الشرقية محمود #العريبي: النقابة تفاجأت من المركز المتقدم لوزارة التربية والتعليم عن وجود “#برومات_البوتاسيوم” ولم نعرف سبب ظهور والغرض منه في هذا الوقت.

– نقابة الخبازين مصنعين فقط نستلم مواد الخام من شركات المطاحن ولا نعلم صحة وجود هذه المادة وسلامتها، والجهة المختصة بذلك هو مركز الرقابة على #الأغدية والأدوية نفي وجودها بنتائج سلبية للعينات.

– مركز الرقابة علي الأغدية والأدوية رفض باخرة بها 34 ألف طن #قمح لايصلح للأكل وكان بعض التجار يدخلونها للبلاد برغبة أكلها لليبين بعد رفضها من الدول #تركيا و #لبنان و #الجزائر. #السبق

2022-08-06 21:43:07

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