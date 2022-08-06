عاجل.. رئيس اللجنة #الوطنية_لحقوق_الإنسان بليبيا أحمد #حمزة: ‏المتاجرة بقوت الل

#عاجل.. رئيس اللجنة #الوطنية_لحقوق_الإنسان بليبيا أحمد #حمزة: ‏المتاجرة بقوت الليبيين ليس بموضوع جديد ولا مفاجأة ظهرت لتصعق الواقع الوردي الذي نعيشه.

– المتاجرة طالت كل شيء، وأن ملف الدقيق سيقفل مثلما أي ملف آخر، لا رقابة على الأغذية ولا على الأدوية.

– ما نقاسيه من معاناة وسلسلة أزمات اقتصادية ليس بالأمر الغريب إذا ما تمعن النظر، لأن كل ما يصيبنا جميعا نتيجة صمتنا على هذه الفئة الفاسدة، فالحقوق تنتزع ولا توهب.

– على السلطات الليبية ضرورة العمل على إصدار قانون حماية المستهلك، وكذلك ضرورة توفير مُختبرات مُجهزة وفقًا للمعايير الدولية، لا يمكن استمرار تجاهل الدولة لمسؤولياتها حيال صحة وسلامة المواطنين وحماية المستهلك. #السبق

2022-08-07 00:02:36

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