أصدرت شركة الخطوط الجوية الليبية بيانا أوضحت فيه تفاصيل تعطل طائرتها القادمة من مطار القاهرة إلى معيتيقة. مؤكدة أن قائد الطائرة عاد بها إلى مطار القاهرة بعد لحظات من إقلاعها بسبب عطل فني، عكس ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي.

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