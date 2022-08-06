صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور بلدية #زليتن رفقة وفد من الف

صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور بلدية #زليتن رفقة وفد من الفنانين لافتتاح المركز الثقافي بالمدينة والاطلاع على البنية الثقافية والفنية في البلدية. (المكتب الاعلامي للوزارة) #ليبيا #المرصد