صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور بلدية #زليتن رفقة وفد من الف

صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور بلدية #زليتن رفقة وفد من الفنانين لافتتاح المركز الثقافي بالمدينة والاطلاع على البنية الثقافية والفنية في البلدية. (المكتب الاعلامي للوزارة) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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