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صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور بلدية #زليتن رفقة وفد من الف

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور بلدية #زليتن رفقة وفد من الفنانين لافتتاح المركز الثقافي بالمدينة والاطلاع على البنية الثقافية والفنية في البلدية. (المكتب الاعلامي للوزارة) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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