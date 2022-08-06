جمال الزوبية تعليقا على خطاب الدبيبة إلى وزارة الاقتصاد بشأن تكليف مباشر لتوريد 50 ألف طن دقيق إلى عدد من الشركات:

– لأن الدبيبة ليس رجل دولة، إنما تاجر فاسد، لايؤمن بـ لجان تعاقد، واحترام القانون في الشراء وفق مظاريف وعقود نزيهة.

– التكليف المباشر للأحباب والأصحاب والشركات الفاسدة والعمولات لشراء حتى الطعام.

– شكرًا وزير الاقتصاد الذي وعد بإجراء مناقصة علنية للشراء.

– ضيع السراج وجلوال مليارات بالعمولات الفاسدة عبر التكليفات المباشرة للأصدقاء وشركاتهم بأسماء وهمية ووضع السعر كما يريدون.

#ليبيا_24

2022-08-06 23:29:15

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