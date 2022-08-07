الناطق باسم وزارة الداخلية العميد عبد المنعم العربي حول الاشتباكات المسلحة التي شهدتها #طرابلس مساء الجمعة بين قوات تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال أسامة #الجويلي والقوة المتحركة التابعة للدبيبة بالقرب من مقر الدعوة الإسلامية: لم نسجل أي أضرار بشرية أو مادية في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس مساء الجمعة.

– وزارة الداخلية تبقى في منأى عن الاشتباكات العسكرية.

– الداخلية مسؤوليتها المحافظة على الأمن وليس فرضه.

– الأمن في أي دولة في العالم يفرضه الجيش.

-من مهام الوزارة بعد انتهاء الاشتباكات تسيير حركة المرور على الطريق العام وتسجيل الإضرار إن وجدت، وفتح محاضر جمع استدلالات للوفيات.

-المرور وشرطة النجدة موجودة حاليا بالمنطقة في دوريات مستمرة، والحركة تسير بشكل اعتيادي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-07 02:30:22

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