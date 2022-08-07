حسن #الصغير: لم يصدر قرار منح الثقة لحكومة فتحي #باشاغا من مجلس #النواب منذ أول مارس الماضي وحتى الآن، لنقول إن هناك من هو ممتنع عن تطبيقه أو لتستطيع حتى الحكومة ممارسة أعمالها.

– قرار منح الثقة لحكومة #الدبيبة صدر وباشرت مهامها بعد تاريخ إصدار القرار.

– قانونيا واجراءياً كل قرارات حكومة فتحي باطلة لأنها لا تستند لقرار صادر بمنح الثقة يخولها تغيير المراكز وصرف الأموال وإدارة شؤون البلاد.

– حكومة باشاغا فعليا في الوقت الراهن لا تدير إلا المقابلات الصحفية والبيانات. #السبق







2022-08-07 02:09:15

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