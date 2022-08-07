النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي:

– تباينت أسعار أبرز العملات الأجنبية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، في مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الخميس.

– سعر صرف الدولار يستقر عند المستوى الذي سجله الخميس بواقع 4.87 دينار.

– سعر اليورو ارتفع إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار، بينما خسر سعر الجنيه الاسترليني 3 قروش، مسجلًا 5.88 دينار مقابل 5.91 دينار الخميس.

– أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي استقرت عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

– لم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار.

#ليبيا_24

2022-08-07 12:03:49

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