نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأحد (2022/08/07 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط اليوم تصل سرعته إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرش ويكون بحري الى براني على ساحل زوارة سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (27 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا قد يتخللها سقوط امطار متفرقة.
• الريح شرش ويكون غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل اليوم إلى (2.00) متر على ساحل طبرق.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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