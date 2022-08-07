نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد (2022/08/07 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط اليوم تصل سرعته إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرش ويكون بحري الى براني على ساحل زوارة سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (27 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا قد يتخللها سقوط امطار متفرقة.

• الريح شرش ويكون غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل اليوم إلى (2.00) متر على ساحل طبرق.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.