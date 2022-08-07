صور | وقفة احتجاجية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بعدد من مراكز العزل في المنط

صور | وقفة احتجاجية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بعدد من مراكز العزل في المنطقة الغربية أمام وزارة الصحة #طرابلس للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية لسنة 2021. #ليبيا #المرصد