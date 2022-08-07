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صور | وقفة احتجاجية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بعدد من مراكز العزل في المنط

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وقفة احتجاجية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بعدد من مراكز العزل في المنطقة الغربية أمام وزارة الصحة #طرابلس للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية لسنة 2021. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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