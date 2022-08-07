المركز #الوطني_لمكافحة_الأمراض في تحديثه الأسبوعي: استمرار انتشار الموجة الحالي

المركز #الوطني_لمكافحة_الأمراض في تحديثه الأسبوعي: استمرار انتشار الموجة الحالية لوباء #كورونا لتصل إلى 12 منطقة في شرق وغرب وجنوب البلاد.

– استقرار الوضع الوبائي جراء تباطؤ في معدلات انتشار المرض عن الأسبوع الماضي، حيث إن نسبة استقرار معدل الإصابات بلغت 35%.

– عدد الحالات التي قدرت حاجتها إلى الرعاية الطبية داخل المرافق الصحية خلال الأسبوع الماضي بلغت 6 حالات يوميا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة.

– عدد الإصابات الكلية التي سجلها منذ دخول الوباء إلى البلاد بلغت 505 آلاف و611 إصابة، بينما عدد الوفيات بلغ 6433 حالة وفاة.

– يجب إعادة فرض الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي في مدينة #طرابلس، ورفع سقف الاختبارات اليومية، بالإضافة إلى رفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة لتوفير المعلومات بشكل يومي ومستمر. #السبق











2022-08-07 13:44:08

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