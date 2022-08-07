المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: – رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائب

المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي:

– رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبا المجلس الرئاسي ، بصفتهم القائد الأعلى للجيش، التقوا رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وآمري المناطق العسكرية ،ومكافحة الأرهاب ،وجهاز الحرس الرئاسي ،والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

– اللقاء تناول آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر ، والمحافظة على الاستقرار الأمني .

#ليبيا_24









2022-08-07 14:33:00

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