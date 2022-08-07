أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، أنها ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل تسيي

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، أنها ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل تسيير سلسلة من الرحلات الخاصة بين مطاري “معيتيقة” في العاصمة طرابلس وشرم الشيخ الدوليين.

وقال “عمرو أبو العينين” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة تأتى في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني المصري بضرورة تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

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