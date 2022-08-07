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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدا

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم الأحد، رئيس الوزراء وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وآمري المناطق العسكرية ،ومكافحة الأرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.
وبحث اللقاء، آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني.
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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