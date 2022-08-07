أكد مصرف الجمهورية، اليوم الأحد، لعملائه استمرار العمل بكافة فروعه بشكل طبيعي دو

أكد مصرف الجمهورية، اليوم الأحد، لعملائه استمرار العمل بكافة فروعه بشكل طبيعي دون توقف، نافيًا ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف العمل بجميع فروع المصرف من الفترة 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر نظرًا لتطوير المنظومة، وأكدت الإدارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي أن ما تردد بشأن تعطيل العمل بفروع المصرف خبر عار من الصحة، ودعت زبائنها إلى الحذر من التعامل مع الصفحات المزورة والأخبار المزيفة

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