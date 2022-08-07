بالمستندات| فضيحة جديدة لحكومة الدبيبة.. مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبدالحميد المنفوخ يحصل على شهادة عليا مزورة

بالمستندات.. عبدالحميد #المنفوخ مدير عام الشركة #العامة_للكهرباء الذي عينه #الدبيبة قبل أيام حصل على مؤهله الجامعي الذي تحصل بموجبه على الدكتوراه من مطبعة في #باكستان تبيع الشهادات المزورة.

– عبدالحميد المنفوخ هو والد معاذ المنفوخ عضو لجنة الحوار السياسي من مدينة #الزاوية، الصديق المٌقرب والمتحالف مع آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد #بحرون الملقب بالفار.

– تكليف الدبيبة للمنفوخ جاء نزولا عند طلب #الفار.

– المنفوخ كان حاصلاً وفق سيرته الذاتية على معهد متوسط للهندسة الكهربائية في #طرابلس عام 1981 ثم معهد عالي للهندسة الكهربائية عام 1998.

– السيرة الذاتية للمنفوخ تضمنت حصوله على ماجستير علوم تخصص هندسة كهربائية من جامعة #بروكلين_بارك “الزائفة”.

– منصة التعليم الدولي المختصة بالمعلومات الجامعية حول العالم نشرت تقريرًا لراديو BBC يُحذر من أنه لا يوجد جامعة فعلية باسم بروكلين بارك ولا يوجد بهذا الاسم سوى جسر بروكلين المعروف.

– التقرير أكد أن شركة تسمى Axact تدعي أنها أكبر شركة تكنولوجيا معلومات في العالم تدير شبكة من مئات الجامعات المزيفة عبر الإنترنت يديرها وكلاء من مركز اتصال في العاصمة الباكستانية.

– التقرير كشف أن الشركة تطرح أسماء مثل جامعة بروكلين بارك وجامعة نيكسون، وتعرض صورًا مخزنة للطلاب المبتسمين ومقالات إخبارية مزيفة تتغنى بمدح المؤسسة.

– التقرير أكد أن الشركة المالكة لجامعة بروكلين بارك المزيفة باعت مئات الآلاف من المؤهلات المزيف خلال الفترة من 2010 حتى 2015.

– التقرير أكد أن مشتري الشهادة يدفعون ما يصل إلى نصف مليون جنيه استرليني مقابلها (ما يقارب 3 مليون دينار).

– التقرير أكد أن الطلاب يتجهون إلى #بريطانيا ومن ثم يحصلون على الشهادة الباكستانية المزيفة عبر الإنترنت ثم يتقدمون بعدها للحصول على الدرجات العلمية.

-منصة التعليم الدولي أكدت إخطارها للجهات الأمنية بمتابعة عمليات الاحتيال في الشهادات الجامعية الصادرة عن الشركة المالكة لجامعة بروكلين بارك المزيفة. #السبق